Минфин объявил условия новой пенсионной системы

Законопроект о новой системе пенсионных накоплений скоро будет вынесен на обсуждение, документ почти готов. Об этом сообщает РИА Новости.

Новая система получила название гарантированный пенсионный план. ГПП позволит людям самостоятельно финансировать негосударственную пенсию, но с поддержкой государства. Пенсионные взносы в этой системе в размере до 6% освободят от НДФЛ.

Работодатели также получат льготы в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль, при условии, что компания будет софинансировать взносы на пенсию своих сотрудников, и дополнительный социальный вычет, если взносы работника превышают 6%.

Получать пенсии по новой системе можно будет после наступления пенсионного возраста или спустя 30 лет с начала накоплений.

Вести реестр участников ГПП будет Национальный Расчетный Депозитарий. Участие в новой системе добровольное. Договор будет считаться действительным с первого платежа, кроме того, предусмотрен период охлаждения продолжительностью полгода, когда перечисленные средства можно вернуть.

Размер взноса участник определяет сам, а сумму можно будет изменить сколько угодно раз.

Чиновники думают разрешить переводить накопления из обязательной пенсионной системы в ГПП. Кроме того, будет предусмотрена смена негосударственного пенсионного фонда и индексация по уровню инфляции.

Нас будут информировать о состоянии счета и поступлении ежемесячного взноса посредством СМС-сообщений, как отмечает агентство, чтобы создать «ощущение осязаемости счета».