Каждый шестой работник получает зарплату в конверте

Каждый шестой работник в России получает заработную плату в конверте, доля таких вознаграждений высока в сферах розничной торговли, общепите и оптовой торговле.

Об этом свидетельствуют итоги исследования сервиса «Авито работа», о которых написал ТАСС.

По доле серых зарплат лидирует розничная торговля — здесь вознаграждение в конверте получают 37% респондентов. 82% респондентов сообщили, что они получают белую заработную плату, 16% — серую, 2% — затруднились с ответом. Серые зарплаты чаще всего распространены в Тюмени (21%), в Нижнем Новгороде (20%) и Казани (19%).

В некоторых сферах респонденты не смогли ответить на вопрос о характере оплаты. Больше всего таких среди IT-специалистов и тех, кто работает в сфере связи и телекоммуникаций (10%), на втором месте — те, кто занимается ремонтом и сервисным обслуживанием (8%), на третьем — тяжелая промышленность и розничная торговля (по 4%).

По данным исследования, 33% респондентов хоть раз сталкивались с задержкой выплаты заработной платы. Чаще всего задержки зарплаты происходят в сферах проектирования и строительства (49%), образования и науки (42%), а также в сфере охраны и безопасности (42%).