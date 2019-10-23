В СИЗО убили бизнесмена

Следствие возбудило уголовное дело об убийстве предпринимателя Виктора Лотыша. Его обнаружили мертвым в камере СИЗО-11 в подмосковном городе Ногинск 13 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

Основатель сообщества правозащитников Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал в Facebook ответ и.о. главы управления собственной безопасности ФСИН Евгения Саргина на соответствующее обращение.

Как следует из материалов Gulagu.net, Виктор Лотыш был гендиректором «НьюЛинк» и индивидуальным предпринимателем, он занимался подготовкой недвижимости к продаже. По какому делу был арестован бизнесмен, не уточняется.

13 сентября в камере было обнаружено тело Виктора Лотыша со «значительными телесными повреждениями». В Gulagu.net считают, что убийство было заказным и произошло под контролем оперативников. Делом займется местный отдел СКР по Московской области.

Ранее организация также жаловалась на то, что другого заключенного, Игоря Зинкевича, в этом же СИЗО избили до состояния комы в конце июля в «пресс-хате».

Владимир Осечкин до этого подавал жалобы на избиения и пытки заключенных в подмосковных колониях в администрацию президента, Минюст, Генпрокуратуру и ФСИН. В заявлениях фигурировал не только СИЗО-11, но и другие учреждения, в частности, СИЗО 50/2 в Волоколамске. По мнению Gulagu.net, избиения продолжаются из-за бездействия властей.