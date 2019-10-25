Почему отказали в социальном вычете на лечение

Налоговый орган может отказать в предоставлении социального налогового вычета на лечение, если налогоплательщик не представил оригиналы подтверждающих документов, в достоверности образов которых у инспекции возникли сомнения. К такому выводу пришла ФНС России при рассмотрении жалобы.

Гражданин обратился с жалобой в ФНС на отказ в предоставлении вычета. Он представил декларацию за 2017 год через Личный кабинет. В ней он заявил социальный вычет по расходам на лечение, и приложил отсканированные образы девяти подтверждающих документов. При этом в двух справках об оплате медицинских услуг указаны даты оплаты – 2016 год и 2018 год, а в еще одной – не указана. Налоговая испекция отправила требование о представлении пояснений и оригиналов указанных справок.

В ответ гражданин сообщил, что истребуемые документы были направлены в инспекцию в полном объеме одновременно с декларацией. Поэтому в соответствии со статьей 88 НК РФ он вправе не представлять их повторно. В силу того, что инспекция так и не получила оригиналы справок, налогоплательщику было отказано в праве на социальный налоговый вычет по расходам на лечение.

ФНС России признала правомерным отказ инспекции в налоговом вычете по трем указанным справкам. Однако другие шесть справок об оплате медицинских услуг, представленные вместе с декларацией, были составлены корректно. Они соответствуют утвержденной форме, содержат фамилию, имя и отчество налогоплательщика-пациента, наименование медицинского учреждения, информацию о наличии лицензии и стоимости медицинских услуг, а также дату их оплаты и код. Претензий к подлинности и достоверности этих документов налоговый орган не предъявил. Поэтому ФНС России признала неправомерным отказ инспекции в праве на социальный вычет по расходам на лечение на основании указанных шести справок.