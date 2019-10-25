ЦБ снизил ключевую ставку сразу на полпроцента

Совет директоров ЦБ четвертый раз подряд снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 п.п., до 6,5% годовых. Такое решение было принято сегодня, сообщается на сайте Банка России.

С июня этого года, Центробанк несколько раз подряд снижал ключевую ставку небольшими шагами по 0,25 п.п., в последний раз — в сентябре, до 7%. Связано это со стремительным замедлением инфляции.

Также ЦБ снизил свой прогноз по инфляции с 4 — 4,5 до 3,2-3,7%, по итогам 2020 года инфляция составит 3,5-4%. ЦБ сообщил, что будет «оценивать целесообразность» дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров.

За неделю до заседания председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC заявила о готовности более решительно смягчать денежно-кредитную политику. После чего некоторые аналитики спрогнозировали понижение ставки сразу на полпроцента в октябре и еще полпроцента в декабре. Прогноз уже наполовину сбылся.

Напомним, что ставка рефинансирования, которая применяется при расчете налоговых пени, равняется ключевой ставке.