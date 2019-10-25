Мигрантам из СНГ разрешат самозанятость

Пользоваться налоговым режимом самозанятых собираются разрешить украинцам, таджикам, узбекам, молдаванам и азербайджанцам, выяснили «Известия».

Льготный налог в размере 4–6% от заработка для многих гастарбайтеров может оказаться выгоднее, чем фиксированная плата за патент (около 4 тыс. рублей ежемесячно). Предложение уточнить отдельные положения законодательства о налоге на профессиональный доход Минфин направил в правительство. Ведомство предлагает включить в эксперимент физлиц из стран, входящих в СНГ, которые не являются членами Евразийского экономического союза. Это Таджикистан, Узбекистан, Молдавия, Украина и Азербайджан.

Граждане стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) уже сейчас могут зарегистрироваться самозанятыми.