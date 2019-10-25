Мигрантам из СНГ разрешат самозанятость

Не пойте песен пролетарских. В Германии есть земли, где даже шторы в темное время не задернешь. В...
Вы излишне наивны или просто вам повезло, и ЛИЧНО ВАС ни когда не кидали. А моих друзей кидали не...
Вы просили привести пример по каждой из претензий - я их вам привел. Противоречий нет - последств...
Да уж, вспоминая классиков:"Материя есть объективная реальность, данная ...
Нелегка доля назначенного боярина!
Эх, как хорошо было раньше. Читал почти любую информацию и учился чему- то новому. Даже порнокниж...
Меня уже сейчас мутит от слова гарантированный. А тут еще каждый месяц будут смски-спам кидать, н...
Опять пишу по пунтктам: 1. Бизнесу конец плюс привлечение прокуратуры. В чем отличие от того, что...
Не передергивай. Одного факта того, что клиент единственный - недостаточно. Трудовые отношения не...
Вообще-то в расчете это учтено
Мне не удалось повторить то, что у вас получилось. У меня пишет Используется для расчета дневной ...
"льготы в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль"Хорошая льгота. В виде ПОВЫ...
В сентябре оформлял соседу осаго, кнопка страхования за 350 рублей была неактивна, деньги списали...
По-моему, нужно исходить из принципа «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается с...
Необходимо учитывать код в расчетчике! Так как если заболел ребенок, то ФСС оплатит в полном объе...
Все перечисленное - конкретные жизненные примеры, а не пространные размышления о шинелях с котелк...
срок исковой давности не сработал? три года который
Все перечисленное в качестве вопроса есть не более чем общие фразы.1. Кидалово с зарплатой- работ...
Проще говоря - никак это не определить. Может одумаются, перестанут пугать клиентов, дадут спокой...
да вы что. хотите чтобы с вас бабки по кривым законам не стригли? у нас так не принято....
Статья всё таки кривая. Требую ссылку, что маркировка Легпрома начнётся 1 июля 20г!!...
С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Урааааааааааааааааааа!...
А если с июля с одним? А с ноября заключает похожий договор со вторым - у первого отношения стано...
что гораздо лучше, чем ничего (так как предлагалось людей с непостоянными низкими доходами вообще...
Если вы оплачиваете чужие расходы, то нужно их правильно обосновывать, страхуясь документами-обос...
лучше бы дали возможность отказаться от взносов в пенсионный фонд и от последующей призрачной пен...
почему это? Ваши затраты, а потом Вы их выставите Вашему покупателю. Вместе с претензией, в рамка...
Если бы я не знала тебя много лет по форуму, я бы решила, что ты тролль, специально запугивающий ...
Ну сколько можно эту чушь повторять, нормальный закон, получается тоже самое ИП, но без бумажек. ...
18 — ах, какая дата! Пусть не юбилейна, не кругла, Это танец волн и буйство сада. Это за спиною д...
С днем рождения!!!! Успехов, процветания, развития, всего, всего наилучшего....
Например, в 2020 в автоматическом режиме разошлет запросы всем ЮЛ и ИП, которые этим плательщикам...
"Пенсия - это объективное ощущение осязаемости счета, которое дано пенсионеру посредством СМС-соо...
Нет у нас частной собственности, да и личной тоже. Самое ужасно, это то, что заборы должны быть н...
То есть теперь нельзя будет выставить компенсацию, например, за излишне выплаченные командировочн...