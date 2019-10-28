Как подтвердить НДС 0% при международных перевозках через Беларусь

Согласно подпункту 2.1 пункта 1 статья 164 НК нулевая ставка НДС применяется в отношении услуг по международной перевозке товаров, в том числе автотранспортными средствами, а также транспортно-экспедиционных услуг (ТЭУ), оказываемых на основании договора транспортной экспедиции при организации международной перевозки.

Для подтверждения обоснованности применения ставки 0 % в налоговые органы представляется копия транспортного, товаросопроводительного или иного документа с отметкой российского таможенного органа, подтверждающего ввоз товара на территорию РФ.

Однако в НК не установлены особенности в отношении отметок российских таможенных органов, подтверждающих ввоз товаров автомобильным транспортом на территорию РФ и проставляемых на копиях указанных документов, а также не указано, какой российский таможенный орган проставляет такие отметки.

В связи с этим при такой перевозке товаров, по мнению ФНС, выраженному в письме № СД-4-3/18722 от 16.09.2019, в налоговые органы представляются копии вышеуказанных документов с теми отметками российских таможенных органов, проставление которых предусмотрено нормами законодательства РФ о таможенном деле.

Должностное лицо таможенного органа назначения проставляет в графе «I» декларации на товары (ТД) и в транспортных (перевозочных) документах с отметками о выпуске товаров штамп «Товар поступил», заполняет его и заверяет оттиском личной номерной печати (далее — ЛНП).

В случае использования в качестве декларации на товары транспортных, коммерческих документов вышеуказанные отметки проставляются на двух экземплярах транспортного документа с отметками о выпуске товаров, а также на описи документов, составляющих ТД.

Таким образом для подтверждения обоснованности применения ставки 0 % при оказании услуг по ввозу товаров на территорию РФ автомобильным транспортом с территории иностранного государства, не являющегося государством — членом Союза, в том числе через территорию государства — члена Союза, в таможенном органе которого (таможенный орган отправления) товары были помещены под таможенную процедуру таможенного транзита, либо ТЭУ при организации такой международной перевозки товаров в российские налоговые органы представляется копия транспортного, товаросопроводительного или иного документа с вышеуказанными отметками российского таможенного органа назначения, подтверждающего ввоз товара на территорию РФ.

Если товары, ввозимые с территории иностранного государства, не являющегося государством — членом Союза, через территорию государства — члена Союза, на территории этого государства — члена Союза были помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, то такие товары приобретают статус товаров Союза. В этом случае представляются копии транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов без каких-либо отметок российских таможенных органов.