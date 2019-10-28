Когда ФНС выдаст вам данные из деклараций ваших контрагентов

Приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ утверждены критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков при выборе контрагента.

В частности, ФНС рекомендует исследовать определённые признаки, свидетельствующие о высокой степени вероятности отнесения контрагента налоговыми органами к категории проблемного (или «однодневки»), а сделки, совершённые с таким контрагентом, — сомнительными.

В базе открытых данных ФНС размещены следующие сведения:

· о среднесписочной численности работников;

· об уплаченных организацией суммах налогов и сборов;

· о нарушениях законодательства о налогах и сборах, в том числе о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам при их наличии;

· о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской отчётности.

А можно ли получить данные об убытках из декларации по налогу на прибыль и декларации по УСН?

Разъяснения на этот счет дала ФНС в письме № ЕД-4-1/20922@ от 11.10.2019.

В соответствии со статьей 102 НК вся информация, имеющаяся в налоговом органе, и сведения, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий в отношении налогоплательщиков, являются налоговой тайной и не могут быть предоставлены третьим лицам, за исключением сведений, перечисленных в пункте 1 статьи 102 НК. При этом сведения из налоговых деклараций в указанном перечне отсутствуют.

Вместе с тем, на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 102 НК сведения, полученные налоговым органом, становятся общедоступными с согласия их обладателя — налогоплательщика.

С учётом изложенного, налоговый орган вправе сообщить сведения, содержащиеся в налоговых декларациях, в случае, если налогоплательщик дал согласие на признание таких сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными по специальной форме, утверждённой приказом ФНС от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@.