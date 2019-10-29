Работодатель не обязан отпускать сотрудников на поминки

На основании ст. 128 ТК работодатель обязан по просьбе работника предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 5 дней в случае смерти близких родственников.
А если речь идет не о похоронах, а о поминках на 40-ой день?
Такой вопрос поступил на портал Роструда «Онлайнинспекция.рф».
Роструд ответил, что в статье 128 ТК говорится об отпуске без сохранения зараплаты, который предоставляется работнику на период похорон. В связи с этим работодатель вправе отказать работнику в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы на 40-ой день после смерти близкого родственника.
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