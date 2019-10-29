Если у вас оказалось два СНИЛСа, получите еще и третий

Случается, что сотрудниками ПФР при анализе базы данных застрахованных лиц выявляются случаи, когда одно застрахованное лицо имеет два и более страховых свидетельства с разными страховыми номерами.
Причины возникновения множественной регистрации могут быть разными.
Например:
· при смене паспортных данных вместо обмена страхового свидетельства была оформлена анкета с новыми персональными данными с последующим открытием нового лицевого счета;
· при устройстве на работу гражданин не подал в отдел кадров свой номер СНИЛС, и работодатель, руководствуясь инструкцией, зарегистрировал на сотрудника новый номер, на который и уплачиваются страховые взносы;
· гражданин утратил свой СНИЛС, но вместо его восстановления обратился в ПФР или МФЦ и подал анкету о присвоении нового номера.
Проблема состоит в том, что при множественной регистрации сведения, представленные страхователями, отражаются на разных лицевых счетах. В будущем при назначении пенсии часть данных может быть не учтена, что существенно повлияет на размер пенсии.
Поэтому в случае, если у застрахованного лица в наличии имеется два или более номеров ИЛС, ему необходимо обратиться в ПФР, имея при себе документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку и все страховые свидетельства.
Об этом сообщает отделение ПФР по Калининградской области.
После проведенного анализа представленных документов и подтверждения принадлежности сведений, содержащихся на индивидуальных лицевых счетах, застрахованному лицу будет предложено открыть новый третий СНИЛС, на который будут зачислены данные по уже имеющимся свидетельствам.После этого в обязательном порядке необходимо сообщить работодателям о новом номере.
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