Если у вас оказалось два СНИЛСа, получите еще и третий

Случается, что сотрудниками ПФР при анализе базы данных застрахованных лиц выявляются случаи, когда одно застрахованное лицо имеет два и более страховых свидетельства с разными страховыми номерами.

Причины возникновения множественной регистрации могут быть разными.

Например:

· при смене паспортных данных вместо обмена страхового свидетельства была оформлена анкета с новыми персональными данными с последующим открытием нового лицевого счета;

· при устройстве на работу гражданин не подал в отдел кадров свой номер СНИЛС, и работодатель, руководствуясь инструкцией, зарегистрировал на сотрудника новый номер, на который и уплачиваются страховые взносы;

· гражданин утратил свой СНИЛС, но вместо его восстановления обратился в ПФР или МФЦ и подал анкету о присвоении нового номера.

Проблема состоит в том, что при множественной регистрации сведения, представленные страхователями, отражаются на разных лицевых счетах. В будущем при назначении пенсии часть данных может быть не учтена, что существенно повлияет на размер пенсии.

Поэтому в случае, если у застрахованного лица в наличии имеется два или более номеров ИЛС, ему необходимо обратиться в ПФР, имея при себе документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку и все страховые свидетельства.

Об этом сообщает отделение ПФР по Калининградской области.

После проведенного анализа представленных документов и подтверждения принадлежности сведений, содержащихся на индивидуальных лицевых счетах, застрахованному лицу будет предложено открыть новый третий СНИЛС, на который будут зачислены данные по уже имеющимся свидетельствам.

После этого в обязательном порядке необходимо сообщить работодателям о новом номере.