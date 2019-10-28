Орешкин сказал о прогрессивной шкале НДФЛ

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил о готовности лично платить НДФЛ по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.

Орешкин объяснил, что большая часть богатого населения живет в Москве. Если повысить ставки для богатого населения, то весь доход пойдет в московский бюджет.

«Если мы снизим налог на доходы у менее богатого населения, то потеряют в первую очередь все остальные регионы, а Москва потеряет мало», — цитирует слова министра РБК.

По его словам, таким образом осуществится перераспределение между регионами, которого не хотелось бы видеть.

Он напомнил, что в России действует повышенный налог на дорогие автомобили. «Обложение налогами расходов — автомобили, недвижимость — гораздо более эффективно с точки зрения общего экономического развития, чем просто обложение доходов», — сказал он.