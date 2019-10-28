За что с 1 ноября магазины будут штрафовать на 500 тыс. рублей

С 1 ноября готовой молочной продукцией нельзя будет торговать без оформления её в системе «Меркурий». Именно с этого дня вступает в силу приказ Минсельхоза России от 15.04.2019 № 193
Проходить обязательную ветеринарную сертификацию (ВСД) с 1 ноября должна следующая продукция:
- прошедшие термическую обработку несгущенные несладкие молоко и сливки (пастеризованные, ультрапастеризованные, стерилизованные, ультравысокотемпературно-обработаннные), изготовленные промышленным способом, упакованные в потребительскую упаковку;
- творог;
- все виды сыра;
- кисломолочная продукция, выработанная из термически обработанного (пастеризованного, ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного) молока, изготовленная промышленным способом и упакованная в потребительскую упаковку.
- мороженое на молочной основе.
Штрафы за нарушение правил продажи молочной продукции весьма существенны. КоАП предусматривает ответственность организаций и ИП за нарушение правил перевозки, хранения, переработки и реализации продуктов животноводства.
За хранение продукции без ВСД или несвоевременное погашение электронного ВСД по ч. 1 статьи 10.8 КоАП РФ в размере:
- для должностного лица или ИП — от 3 000 до 5 000 рублей;
- для организаций — от 20 000 до 30 000 рублей.
- для должностного лица или ИП — от 30 000 до 40 000 рублей;
- для организаций — от 300 000 до 500 000 рублей.
С 1 июля 2020 года молочную продукцию включат в обязательную маркировку товаров.Информацию о работе в системе «Меркурий» можно найти на сайте Россельхознадзора.
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