За что с 1 ноября магазины будут штрафовать на 500 тыс. рублей

С 1 ноября готовой молочной продукцией нельзя будет торговать без оформления её в системе «Меркурий». Именно с этого дня вступает в силу приказ Минсельхоза России от 15.04.2019 № 193

Проходить обязательную ветеринарную сертификацию (ВСД) с 1 ноября должна следующая продукция:

прошедшие термическую обработку несгущенные несладкие молоко и сливки (пастеризованные, ультрапастеризованные, стерилизованные, ультравысокотемпературно-обработаннные), изготовленные промышленным способом, упакованные в потребительскую упаковку;

творог;

все виды сыра;

кисломолочная продукция, выработанная из термически обработанного (пастеризованного, ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного) молока, изготовленная промышленным способом и упакованная в потребительскую упаковку.

мороженое на молочной основе.

Если у организации или ИП на 1 ноября останется остаток несертифицированной молочной продукции, дальнейшие операции с ней нельзя осуществлять без ВСД. Т.е. сведения обо всех остатках торгующие организации и производители обязаны отразить в «Меркурии».

Штрафы за нарушение правил продажи молочной продукции весьма существенны. КоАП предусматривает ответственность организаций и ИП за нарушение правил перевозки, хранения, переработки и реализации продуктов животноводства.

За хранение продукции без ВСД или несвоевременное погашение электронного ВСД по ч. 1 статьи 10.8 КоАП РФ в размере:

для должностного лица или ИП — от 3 000 до 5 000 рублей;

для организаций — от 20 000 до 30 000 рублей.

За перевозку продукции без ВСД по ч. 2 статьи 10.8 КоАП РФ:

для должностного лица или ИП — от 30 000 до 40 000 рублей;

для организаций — от 300 000 до 500 000 рублей.

С 1 июля 2020 года молочную продукцию включат в обязательную маркировку товаров.

Информацию о работе в системе «Меркурий» можно найти на сайте Россельхознадзора.