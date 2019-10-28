Налоговая придумала новый разрыв. Бухгалтеры в недоумении

Мало бухгалтерам налоговых разрывов по НДС, так налоговая изобрела еще и разрывы по прибыли. Вот таким требованием поделилась в Красном уголке бухгалтера участница из Пензы.

«Налоговый разрыв по налогу на прибыль. О чем речь? Это налоговая нагрузка? Или что? Цифры приведены, я не увидела их у себя. В декларациях заявлена прибыль. Маленькая. Но не убыток. Кто знает и сталкивался?», — вопрошает автор темы Юлия.

Коллеги предлагают Юлии попробовать дозвониться в налоговую для прояснения вопроса, дать налоговые регистры и даже сходить к инспектору за советом. Но больше всех лайков набрал простой совет от Екатерины:

Зачем гадать? Я бы письменно ответила «просим пояснить со ссылкой на статью НК, что такое налоговый разрыв»

Впрочем, есть и более радикальный совет: написать в ответ, что требование получили, налог исчислен верно. Всё.