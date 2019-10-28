Провинциальный бухгалтер едет покорять Москву

Бурное обсуждение в Красном уголке бухгалтера вызвал вопрос Татьяны.

«Вопрос к коллегам-москвичам. Подскажите, пожалуйста, вот решила я сменить свой славный город Омск на Москву, есть возможность устроиться на нормальную работу/зарплату? Или реально я для работодателей «Дуся из колхоза» и нужно начинать с участка, отбросив весь свой опыт, профаттестаты и амбиции?»

Девушка призналась, что ориентируется на слова живущих там знакомых, которые утверждают, что на хорошую зарплату можно не надеяться.

Мнения разделились.

«Нужно адекватно оценить себя и сопоставить с рынком. Проверять бухгалтера стопудово будут: и тестами, и, возможно, запросом к прежнему работодателю. Если не будут и возьмут на авось, не спешите. Вам не нужен неадекватный работодатель. Из прогнозируемого заработка нужно вычесть оплату жилья, проезда и стоимость релокации. Не забыть про ужасную экологию и постоянный стресс большого города. Бухгалтеров в Москве юзают в хвост и в гриву, так что режим: работа–сьемное жильё будет у Вас бОльшую часть жизни. Есть что покорять? Вэлком!» — Надежда

Вот и Ele Nita остудила пыл и советовала оценить и другие условия кроме московской зарплаты: экологию, загруженность города, стоимость жилья и продуктов:

«Я сама приехала в Москву в 17, 26 лет живу тут. И на съеме жила, потом в Подмосковье, и ездила на работу. Уже давно живу в Москве в своём жилье, и машина есть и нет ни кредитов, ни ипотек. Рынок по ЗП упал очень сильно за последние 5 лет. Но, поверьте, живя в Москве, в 5 станциях от Кремля, все больше думаю о том, чтобы свалить вообще в другую местность, купить там домик в деревне и работать онлайн».

Vas Maybach, который сам переехал в Москву из Иркутска говорит следующее:

«В регионах сложнее устроиться, поскольку там процветает кумовство и блат, а рабочих мест где более-менее нормальные условия (белая ЗП без задержек, офисная работа) в разы меньше, чем в Москве. И потом в Москве не так страшно терять работу – всегда можно найти, а вот в регионе потеря работы означает голодную смерть».

Наталья Зуева про цифры: «чтобы иметь больше 80 тыс., у работодателей требования такие ...».

И только некоторые сказали смело:

«Да, есть перспективы и возможности, не отбрасывайте ничего (про аттестаты), вы не для этого их получали (и опыт, и образование, и амбиции)» — Ольга

Отключить рекламу «Вы — умница, красавица судя по фото! Конечно, найдёте работу. Особенным медом жизнь не будет, наверное, как у всех бухгалтеров. Впахивать нужно. Но это и без меня понятно, думаю... В Москве свои минусы, свои плюсы» — Анна

А вот, что говорили те, кто бухгалтеров на работу принимает.

«Когда Вы устраиваете на работу бухгалтера, вы рассчитываете на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, а приезжие бросят вас в любой момент и побегут в другое место, если там будет на 100 р. больше з/п. Проходили и не раз! У них только одна мотивация — да, закрепиться. Мне не нужны такие сотрудники. Москвичи работают лучше, и только единицы приезжих у меня вызывают уважение. В Москву лучшие не приезжают, только посредственность с большими запросами, к сожалению...», – отрезала Наталья.

«Не важно, где вы учились, и что вы оканчивали. Удача, голова, стрессоустойчивость и знакомства помогут везде. Что в Москве, что в Омске, что в NY. Ну…и денег мешок, на первое время, квартирку снимать и приодеться. Ибо, смотрят на то, в чем Вы пришли наниматься», – резюмировала Алла.

«В последнее время ещё есть такая галочка у многих работодателей: брать сотрудников именно из Москвы или области, так как, кто знает, вдруг уехать в одночасье захочется приезжему сотруднику», – сказала Алена.

«Цинично, но я убедилась пару раз в правильности этой мысли. Хотя... варианты бывают разные. Иногородние соискатели не такие требовательные к локации, к соцпакету, к размеру зарплаты и прочим "плюшкам", поэтому "играют" на понижение градуса ожиданий местных соискателей. Это ни хорошо, ни плохо. Это данность, с которой живут во всех городах мира».

Мы от себя добавим, что трудовая миграция очень сложный вопрос. Подводными камнями все дно выложено. Но если опыта мало, а ситуация предполагает переезд, пусть вас не останавливает отсутствие знаний. В нашем центре обучения множество курсов, которые научат ориентироваться в темах, если вы в них плаваете.