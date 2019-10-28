Директора не посадили за обнал

В Нижегородской области осуждена директор коммерческой организации за обналичку 25 млн рублей, сообщает местная прокуратура.

34-летняя женщина два года печатала поддельные платежные поручения о перечислении (переводе) денег. На основании поддельных поручений она неправомерно выводила деньги с расчетного счета организации на расчетные счета однодневок, а потом обналичивала. Так, в течение 2017-2018 г. с расчетного счета организации незаконно было выведено больше 25 млн. рублей.

В суде женщина признала свою вину в 13 эпизодах, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ. Ей назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года. Женщина также заплатит штраф в пользу государства в 130 тыс. рублей.