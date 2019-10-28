Клерк.Ру

Директора не посадили за обнал

В Нижегородской области осуждена директор коммерческой организации за обналичку 25 млн рублей, сообщает местная прокуратура.

34-летняя женщина два года печатала поддельные платежные поручения о перечислении (переводе) денег. На основании поддельных поручений она неправомерно выводила деньги с расчетного счета организации на расчетные счета однодневок, а потом обналичивала. Так, в течение 2017-2018 г. с расчетного счета организации незаконно было выведено больше 25 млн. рублей.

В суде женщина признала свою вину в 13 эпизодах, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ. Ей назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года. Женщина также заплатит штраф в пользу государства в 130 тыс. рублей.

Центр обучения «Клерка»
Приобретай опыт для серьезных дел

С 22 октября новые правила трудовых проверок. Готовьтесь в нашем онлайн-курсе по кадровому учету. Научим составлять документы так, что ни один инспектор не придерется.

Обучение полностью дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь.

Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок
Надежда Флакс
Хочу купить за 7 450 ₽ Узнать больше
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Уголовное право, УК РФ»

Все семинары по теме Уголовное право, УК РФ