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Требуйте с подотчетников чеки с QR-кодом

Приобретенные для организации материалы, оплачивая услуги, подотчетник должен составить авансовый отчет и приложить к нему подтверждающие документы.

Если документы оформлены с нарушениями законодательства РФ, то расходы по такому авансовому отчету не учитываются для целей налогообложения прибыли организации как не имеющие надлежащего документального подтверждения.

Перечень обязательных реквизитов, которые должен содержать кассовый чек, содержит, в том числе, такой реквизит как «QR-код».

Следовательно, «QR-код» является обязательным реквизитом.

Такой вывод сделан в письме Минфина № 03-03-06/1/78500 от 14.10.2019.

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