Как облагается доход ИП, поступивший на его личный счет физлица

ИП на УСН учитывают доходы кассовым методом. Датой получения признается день поступления денежных средств на счета в банках или в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Кодекса понятие счета, используемое в практике налоговых правоотношений, распространяется на расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на основании договора банковского счета.

Учитывая изложенное, налогоплательщик, применяющий УСН при определении налоговой базы по налогу учитывает доходы, полученные в рамках предпринимательской деятельности от реализации услуг, поступившие как на текущий, так и на расчетный счет физического лица, зарегистрированного в качестве ИП.

Об этом сообщает ФНС в письме № БС-3-11/9055@ от 17.10.2019.

Одновременно сообщается, что порядок налогообложения доходов, полученных физлицом, зарегистрированным в качестве ИП, зависит не от того, на какой счет поступят денежные средства за оказанные (реализованные) услуги, а от того, какую систему налогообложения применяет указанное лицо.

В случае если ИП применяет ОСНО, то, соответственно, доходы, полученные им за оказанные услуги, будут подлежать обложению НДФЛ.