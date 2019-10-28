Турция ввела налог на проживание туристов

В Турции появится новый налог, который охватит все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах. Об этом предупреждает Ассоциация туроператоров.

Новый налог, который уже получил название «налог на проживание», является по сути аналогом туристического налога, принятого во многих европейских странах.

Однако плательщиками налога будут не туристы, а объекты размещения, включая гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги. При этом отели буду платить такой налог как с цены размещения гостя, так и с остальных оказываемых ему услуг, в том числе питания, услуг бассейна и SPA, конференций, развлечений и т.д.

Новый налог вступит в силу с 1 апреля 2020 года. До конца 2020 года его ставка составит 1% от совокупной стоимости услуг, оказанных гостю. Но в 2021 году объектам размещения придется платить в бюджет страны уже 2% от стоимости оказываемых услуг. Но и это еще не точно: финальное слово в этом налоговом вопросе за президентом Эрдоганом, который имеет право уменьшить или увеличить ставку налога втрое.

Налоговый «сюрприз» от министерства финансов Турции немедленно вызвал резкую критику местных отельеров. Как отмечают в Федерации отельеров страны (TUROFED), сектор уже обязан платить отчисления в бюджет Агентства по развитию туризма, которое заработало в октябре текущего года.

Кроме того, отели сталкиваются с постоянным ростом цен на продукты и энергоресурсы, что также понижает маржинальность бизнеса.

В TUROFED говорят и о том, что нигде в мире налогом не облагаются иные услуги отеля, не включающие проживание (SPA, конференции, бассейн и пр.).

Российская ассоциация туроператоров уверяет, что введение налога не скажется на стоимость отдыха в Турции в следующем году, поскольку многие отельеры уже выставили предложения в продажу на будущее лето. Через год, по прогнозам ассоциации, уже все гостиницы Турции увеличат стоимость своих услуг минимум на 2%.