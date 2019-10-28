Сколько зеленый Сбербанк жрет зеленого леса

Сбербанк рапортует, что отказывается от бумаги, и за прошедшее с начала года время сэкономил нам 60,7 га леса.

А все потому что клиенты могут различные выписки и справки получить в онлайн-приложении, а не на бумаге в отделении.

В прошлом году банк почти на 30 процентов использовал бумаги больше чем сейчас, это почти 25 тыс. деревьев.

Активно выводить бумагу из своих процессов Сбербанк начал в 2013 году. Одним из первых проектов в этом направлении стало внедрение электронной цифровой подписи для клиентов. Такую функцию выполняет банковская карта. Сегодня подписывать документы по операциям уже можно, например, с помощью кода из СМС. В разделе «Выписки и справки можно получить шесть видов документов: выписку по дебетовой карте, по кредитной карте, вкладу, реквизиты для перевода, справку о доступном остатке и сведения для госслужащих.

Сервис «Документооборот» интегрирован в интернет-банк для предпринимателей и доступен всем пользователям Сбербанк Бизнес Онлайн. Сейчас корпоративные клиенты могут отправлять через сервис более 160 различных типов документов в электронном виде. А также сдавать отчетность.