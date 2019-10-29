Чем сотрудникам подтвердить свое налоговое резидентство

Согласно пункту 2 статьи 207 НК налоговыми резидентами признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за пределы РФ для краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или обучения.

По итогам налогового периода устанавливается окончательный налоговый статус физлица в зависимости от времени его нахождения в РФ.

При этом НК не устанавливает перечня документов, подтверждающих фактическое нахождение иностранных лиц на территории РФ. Поэтому такое подтверждение возможно на основании любых документов, оформленных в установленном порядке и позволяющих установить количество календарных дней пребывания данного лица на территории РФ.

Об этом сообщает ФНС в письме № БС-4-11/19925 от 30.09.2019.