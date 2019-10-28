Минтранс предлагает оплачивать проезд в метро бутылками и банками

Министерство транспорта предложило устанавливать фандоматы на станциях метро и платформах железной дороги, в которые можно будет сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки и пополнять в обмен свою транспортную карту или получать баллы на оплату парковки.

Это следует из приглашения, которое ведомство разослало в несколько министерств и компаний узнал ТАСС.

К обсуждению установки таких фандоматов Минтранс пригласил «РЖД», «Московский метрополитен», «Петербургский метрополитен», «Нижегородское метро», правительство Москвы, Росжелдор, Росавтодор, Российского экологического оператора, Минприроды России, Минпромторг РФ, Роспотребнадзор и компании «РТ-Инвест», «Современный рециклинг» и «Зеленая собака». Список участников в пятницу опубликовал Telegram-канал «Зеленый змий». Совещание состоится в Минтрансе, следует из данных приглашения.

Фандомат (или пандомат) — это устройство для приема использованной тары. Такие автоматы распространены за границей и работают по принципу залоговой стоимости: в цену товара закладывается стоимость обращения с использованной упаковкой, потребитель может вернуть себе этот депозит в виде денег или скидок, если вернет упаковку в фандомат.