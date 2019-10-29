Сбой ФНС будет продолжаться еще несколько лет

Участники группы Красный уголок бухгалтера делятся с коллегами важными сообщениями. Ирина сегодня присутствует на Всероссийском налоговом форуме в Торгово-промышленной палате РФ.
«На конгрессе ТПП РФ было озвучено, что к 2021 году ФНС обещает завершить «бардак» и полностью наладить работу своих программ. Так что, ещё пару лет придётся помучиться, а потом... ФНС будет знать о каждом всё!», – пишет Ирина.
В новой налоговой реальности:
– тотальный налоговый контроль;
– угроза пожизненного уголовного преследования;
– охота на дробление бизнеса;
– рост налоговой нагрузки.
Генеральный партнер форума АКГ «ГРАДИЕНТ АЛЬФА».
Напомним, что цифровизация ФНС уже давно затрудняет работу всем компаниям, да и самим налоговикам. Из-за сбоя в программах многие не могут получить справку об отсутствии задолженности, проверить контрагента, физикам не возвращают переплату по налогам под предлогом технических проблем, программа штампует требования, которые отличаются редкостным креативом, есть масса других косяков цифровизации, о которых мы писали ранее.
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