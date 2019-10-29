Клерк.Ру

Росстат будет по-новому считать бедных

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

Цель нововведений — повышение качества статистики бедности в России, а также усиление адресности социальной помощи от государства, передает РБК.

Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают ФНС и ПФР.

«Благодаря данным о доходах населения ФНС и ПФР у Росстата появится возможность провести расчеты показателей распределения доходов населения на основе более полного охвата, чем это предусмотрено сейчас с использованием выборочных методов. Таким образом, мы добьемся большей обоснованности получаемых оценок и повысим статистическую надежность показателей уровня бедности», — пояснили в Росстате.

Еще одним нововведением в изучении бедности станет то, что Росстат начнет изучать и анализировать информацию об условиях жизни, финансовом положении и условиях трудовой деятельности по трем целевым группам:

  • cемьи с детьми в возрасте до 18 лет, в том числе с детьми до 3 до 7 лет;
  • граждане старшего поколения;
  • женщины с детьми.
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