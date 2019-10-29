Клерк.Ру

Верховный суд пересмотрел решение об изъятии ФСБ спецдекларации об амнистии капитала

Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.

Речь идет о декларации, которую подал совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит, пишет РБК. Хотя президент Владимир Путин обещал иммунитет от уголовного преследования тем предпринимателям, которые подали такой документ, ФСБ изъяла декларацию Израйлита и использовала ее для обвинения бизнесмена в переводе средств за границу по подложным документам и в мошенничестве

Верховный суд не нашел нарушений законодательства в действиях спецслужбы. Судья Александр Ботин, в частности, отказался передать поданную в ВС жалобу адвокатов Израйлита в кассационную инстанцию. Однако Давыдов решил, что с этим согласиться нельзя, и постановил, что доводы защиты бизнесмена должны быть рассмотрены не в ВС, а в суде первой инстанции.

Отключить рекламу

Теперь адвокаты Израйлита вновь подадут ходатайство об исключении из дела доказательств — спецдекларации, документов и показаний, содержащих сведения из нее, пояснил «Ведомостям» один из адвокатов Израйлита. Ранее адвокаты бизнесмена уже подавали такое ходатайство, но Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга его отклонил, посчитав, что, если Израйлиту инкриминированы преступления, на которые амнистия не распространяется, значит, закон о добровольном декларировании не применяется и декларацию можно использовать в качестве доказательства.

Неназванный «Ведомостями» чиновник рассказал о том, что изъятие силовиками и использование спецдекларации как доказательства по уголовному делу уже обсуждались на самом высоком уровне. И было решено, что подобное не должно повториться и бизнес должен получить гарантии.

Центр обучения «Клерка»
Приобретай опыт для серьезных дел

Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.

Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.

Всё про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП
Лариса Магафурова
Хочу купить за 3 500 ₽ 6 000 ₽ Узнать больше
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Налоговое право, НК РФ»

Все семинары по теме Налоговое право, НК РФ