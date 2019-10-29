Клерк.Ру

Сменится куратор ГИС ЖКХ

Сегодня в Госдуму внесен законопроект № 824427-7, который предусматривает передачу Минстрою полномочий по координации ГИС ЖКХ.

Сейчас эту функцию выполняет Минкомсвязи РФ. Согласно законопроекту, полномочия госзаказчика передаются от Минкомсвязи Минстрою.

Законопроект позволит Минстрою более полно и всесторонне организовать процесс рассмотрения обращений граждан и организаций, благодаря наличию всей необходимой информации в данной сфере, говорится в пояснительной записке к проекту. Вместе с тем принятие законопроекта окажет положительное влияние на регулирование сферы жилищно-коммунального хозяйства Минстроем России на основе данных системы ГИС ЖКХ.

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