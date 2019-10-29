Как поступают бухгалтеры, если поймали вирус, а хакеры требуют деньги

У бухгалтеров уже скопился определенный опыт в отношениях с хакерами, которые рассылают в письмах вирусы, заражают компьютер и вымогают деньги. Марина жалуется в Красном уголке бухгалтера:
«Поймали вирус-шифровальщик на сервер. Потеряли всю базу. Последняя копия за июль 2019. Требуют деньги, просят 1200 баксов. Сталкивались с такой проблемой? Как поступали? Платили или восстанавливали по первичке? У нас торговля (3 магазина), масса мелких заказов. И восстановить почти 4 месяца, не прекращая текущую работу, это ужас! Даже не знаю, как восстанавливать учет».Вот, что сказали коллеги.
«Мы просто теряли, рухнул район на сутки со светом, сгорело все нафиг, включая УПСы. Админ был наказан, валидол и восстановление всех дисков за 5000 дол. А бекап только 07? Я бы не давала денег, если там не Лукойл. Может поискать еще копии?» – отговаривает от платежа Алла.Многие согласны, что заплатить проще:
«Было дело. Отделались 500 р. и люлями админу», – Александр.
«Было, оплатили восстановили, удержали все с админа», – Егор.
«Позавчера у коллег. 3,5 тыс. руб. какой-то криптой из малоизвестных. Заплатили. Я предлагал дать мзды айтишникам и бухгалтерам за то, что не бэкапят базы и открывают с почты всякую *рень. Решение копеечное же. С учетом нервотрепок и рисков, что кинут», – уверяет Иван.Есть и те, кто советует вести переговоры с хакерами:
«Поторгуйтесь, возможно и за половину восстановят. Риски при этом есть, конечно. Но вводить все сначала – это выше моих сил. Я платила за свою простоту», – говорит Айшат, которая тоже пападалась.А были и такие, кто бесплатно отделался:
«Я сам «ломал» вирус и расшифровывал. За пару часов сделал», – хвалится Олег.Или другим способом:
«Чистили комп, потом носили на восстановление. Восстановили всю базу», – пишет Марина.
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