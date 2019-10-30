ФНС будет искать нелегальных ИП в Инстаграм, Вконтакте, Авито?

Налоговая служба должна начать проверки, а именно: поиск нелегалов в социальных сетях (Инстаграм, Вконтакте, Авито), организовать рейды тайных покупателей.
Петиция с таким воззванием опубликована на сайте Chang.org.
«Мы призываем налоговую службу и другие ответственные органы к тому, чтобы найти всех нелегальных предпринимателей и вывести их на чистую воду», — пишет автор воззвания от имени инициативной группы самозанятых России.
Он призывает обязать всех нелегалов стать самозанятыми и платить налоги.
Учитывая, что в год лимит дохода для самозанятого составляет 2,4 млн. рублей, автор петиции высчитал, что в месяц такой самозанятый отчисляет 12 000 тысяч налогов.
Таким образом за 12 месяцев трое самозанятых своими отчислениям ремонтируют один детский сад (по данным инициативного гражданина ремонт садика обходится как раз в 360 тыс. рублей).
«Сколько потенциальных самозанятых скрывают свои доходы? Десятки, сотни тысяч! А это новые школы, детские сады, новые дороги. Наше благополучие в наших руках. Давайте строить его, а не рушить. Пока подлецы утаивают свои доходы, наши дети остаются без будущего!», — говорится в петиции.
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