Обособка не туда сдавала РСВ. Что делать?

Уплата страховых взносов и представление РСВ производятся организациями по месту их нахождения и по месту нахождения обособленных подразделений, которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физлиц.

Принятие решения о наделении ОП полномочиями по начислению выплат принимается организацией самостоятельно.

При этом, если организация не уполномочила ни одно из своих ОП начислять выплаты и иные вознаграждения в пользу физлиц, уплата страховых взносов и представление РСВ должно осуществляться самой организацией по месту своего нахождения.

В случае если ОП не наделено соответствующими полномочиями, но расчеты представлены в налоговый орган по месту нахождения данного ОП, то организации необходимо направить уточненный расчет за соответствующие расчетный (отчетный) периоды с нулевыми показателями всех разделов РСВ в ИФНС по месту нахождения ОП, не наделенного полномочиями.

В письме ФНС№ БС-4-11/21648@ от 22.10.2019 сообщается, как в этом случае заполнить реквизиты расчета.

В случае лишения ОП полномочий по начислениям в пользу физлиц, в том числе, по причине закрытия обособленного подразделения, наделенного такими полномочиями, уточненные РСВ за периоды, в которых обособленное подразделение было наделено полномочиями, представляются организацией в налоговый орган по месту организации.