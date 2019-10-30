Обособка не туда сдавала РСВ. Что делать?

Уплата страховых взносов и представление РСВ производятся организациями по месту их нахождения и по месту нахождения обособленных подразделений, которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физлиц.
Принятие решения о наделении ОП полномочиями по начислению выплат принимается организацией самостоятельно.
При этом, если организация не уполномочила ни одно из своих ОП начислять выплаты и иные вознаграждения в пользу физлиц, уплата страховых взносов и представление РСВ должно осуществляться самой организацией по месту своего нахождения.
В случае если ОП не наделено соответствующими полномочиями, но расчеты представлены в налоговый орган по месту нахождения данного ОП, то организации необходимо направить уточненный расчет за соответствующие расчетный (отчетный) периоды с нулевыми показателями всех разделов РСВ в ИФНС по месту нахождения ОП, не наделенного полномочиями.
В письме ФНС№ БС-4-11/21648@ от 22.10.2019 сообщается, как в этом случае заполнить реквизиты расчета.
В случае лишения ОП полномочий по начислениям в пользу физлиц, в том числе, по причине закрытия обособленного подразделения, наделенного такими полномочиями, уточненные РСВ за периоды, в которых обособленное подразделение было наделено полномочиями, представляются организацией в налоговый орган по месту организации.
Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.
Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.