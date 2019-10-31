Роботов предложили обложить страховыми взносами

Искусственный интеллект наступает. Уже сейчас он вытесняет с рабочих мест наших граждан.

Вкалывают роботы, а люди сидят без работы, а значит и без зарплаты.

Что же делать? Как человеку не потерять свой кусок хлеба под этим электронным натиском?

Безусловно, бизнесмена будет дешевле использовать труд искусственного интеллекта, чем платить зарплату работникам, констатирует инициативный гражданин и предлагает свое решение проблемы.

Инициатива размещена на сайте РОИ. Ее автор предлагает ввести дополнительные страховые взносы для работодателей за использование искусственного интеллекта. Полученные деньги можно направлять в ЦЗН на пособия по безработице.

При этом данные страховые взносы не должны быть обременительны для работодателя. Он должен уплачивать данный страховой взнос только той прибыли, которую приносит нейросеть.

Отмечается, что принятие данного закона поможет в более быстрые сроки внедрить новые технологии в Россию, так как граждане не будут бояться потери рабочих мест из-за технического прогресса. Но главное, это обеспечит серьезные социальные гарантии безработным, которые стали таковыми вследствие замены их труда роботами.