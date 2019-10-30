Мошенники придумали, как обойти идентификацию по голосу

Клиенты банков столкнулись с новым мошенничеством, пишет «Небрехня».

Банки переходят к идентификации людей по голосу, поэтому мошенники начали массово собирать биометрию самостоятельно. Для этого они звонят человеку, представляются сотрудником банка, называют ФИО и просят уточнить дату рождения для идентификации. Далее завязывают разговор, к примеру, переходят к уточнению суммы очередного платежа по кредиту. Жуликам нужен образец вашего голоса, они будут пытаться пройти идентификации от вашего имени уже в банке.

К примеру, такие звони поступали клиентам банка «Открытие». В чате банк подтвердил, что его сотрудники не звонили, а распространять любую информацию о себе по телефону опасно.