Правила взыскания взносов в ФСС изменят

Правила взыскания задолженности по страховым взносам по несчестным случаям и травматизму изменят. Законопроект с поправками в статьи 26.6, 26.7 и 26.8 закона об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний рассмотрен сегодня на заседании Правительства РФ.
Законопроект увеличивает суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, пеней и штрафов, подлежащих взысканию в принудительном порядке за счет имущества должника, с 500 рублей до 3 000 рублей.
Аналогичные изменения предлагается внести в отношении процедуры взыскания соответствующих средств территориальными органами ФСС, в том числе в судебном порядке, за счет денежных средств, находящихся на счетах организаций и ИП.
Подобная норма уже внесена в Налоговый кодекс. С 2020 года решение о взыскании будет приниматься налоговыми органами, только если общая сумма налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, подлежащая взысканию, превышает 3 000 рублей.
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