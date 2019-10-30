Клерк.Ру

Работодателей переводят на электронный кадровый документооборот

На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений одобрен законопроект о проведении эксперимента по переводу кадровых документов в электронный вид.

Поясним, речь идет о проведении эксперимента по ведению электронного кадрового документооборота без его дублирования на бумажном носителе. Участвовать в нем будут лишь отдельные работодатели — их перечень должно утвердить Правительство РФ. Работодатели самостоятельно определят виды документов, оформляемых в электронном виде.

Эксперимент проводится с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

«Предпосылками подготовки законопроекта стали, с одной стороны, обстоятельства, когда ряд компаний уже ведет электронный документооборот для документов, которые разрешены Трудовым кодексом, с другой — многочисленные обращения работников. В основном, дистанционных работников и вахтовиков, которые хотели бы заключать трудовые договоры в электронном виде, чтобы потом, когда они достигали рабочего места, не были изменены основные положения договоров, которые были им заявлены при приеме на работу, например, в другом регионе. Таких обстоятельств достаточно много», — прокомментировал замглавы Минтруда Всеволод Вуколов.

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В настоящее время 37 крупных компаний выразили желание участвовать в эксперименте, сообщил он.

Замминистра отметил, что будет возможность вести электронные документы на портале «Работа в России»: «Практически это сегодня часть портала госуслуг. Поскольку и работодатель, и работник находятся в ЕСИА, то есть идентифицированы, здесь будет применяться простая электронная подпись. Новые сервисы и формы на портале „Работа в России“ будут абсолютно бесплатны для работника и для работодателя. В связи с этим сервис будет выгоден для малых, средних, индивидуальных предпринимателей, которые иногда тратят деньги на аутсорсинг, чтобы вести кадровую работу».

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