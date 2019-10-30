Клерк.Ру

Минфин запретит чиновникам iPhone и macbook

Минфин умерит аппетиты чиновников и установит предельные цены на закупаемую в министерствах, их подведомственных организациях, внебюджетных фондах и других организациях оргтехнику.

Сейчас нормативы по стоимости компьютеров, планшетов, принтеров, услуг связи везде разные. Поэтому чиновники покупают самые дорогие устройства, а часто смартфоны и планшеты достаются тем, кому они по должностным функциям вообще не нужны.

Проект постановления Минфин опубликовал на портале проектов нормативно-правовых актов.

В 2014 году правительство приняло постановление о порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных госорганов. Там, в частности, есть нормативы стоимости услуг связи и автомобиля, на котором может ездить министр, его замы, другие сотрудники. Так, для министра служебная машина не может стоить более 2,5 млн рублей, а машины для сотрудников – более 1 млн руб.

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Но для гаджетов ограничений не было.

Цена телефона для руководителей центральных аппаратов федеральных ведомств (министров), согласно мнению Минфина, не должна превышать 15 тыс. руб., планшета – 60 тыс. руб., ноутбука – 100 тыс. руб. Для руководителей территориальных органов – 10 тыс., 50 тыс. и 80 тыс. соответственно.

Министрам дадут право решать, нужно ли обеспечивать казенными мобильными телефонами и сим-картами начальников отделов структурных подразделений министерств. А сотрудникам контрольно-надзорных органов, работающих «в полях», напротив, могут гаджеты предоставлять. Кроме того, за гражданскими служащими из числа заместителей руководителей структурных подразделений предлагается не закреплять служебные машины.

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