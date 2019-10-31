ФНС отменила две декларации

ФНС издала приказ, отменяющий декларации по транспортному и земельному налогу. Документ официально опубликован 29 октября и вступит в силу с с 1 января 2021 года.

Связано это с тем, что начиная с отчетности за 2020 год сдача этих деклараций отменяется (Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ). С 2021 года налоговые инспекции будут сами информировать организации, владеющие транспортными средствами и земельными участками, об исчисленных налогах за прошедший период.

Всю необходимую информацию Налоговая служба автоматически получает от регистрирующих органов (управления Росреестра, подразделения ГИБДД, центры ГИМС МЧС России, органы гостехнадзора и т.п.).

Однако считать эти налоги будет сама организация. И если расчет налога, произведенный налогоплательщиком, не совпадет с данными ИФНС, налоговики отправят сообщение об этом

В сообщении, которое будет направляться налогоплательщикам-организациям должны будут указывать следующие сведения:

объект налогообложения;

налоговая база;

налоговый период;

ставка;

сумма исчисленного налога.

В течение 10 дней после получения этого сообщения организация может представить пояснения и подтверждающие документы. Налоговики в течение месяца должны будут его рассмотреть. И либо пересчитать налог и выслать новое сообщение, либо выставить требование доплату налога.