ФНС и Минфин разошлись в вопросе предоставления соцвычета по НДФЛ по страхованию жизни

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 219 НК налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета в сумме уплаченных страховых взносов по договору добровольного страхования жизни, если он заключаются на срок не менее 5 лет со страховой организацией в свою пользу или в пользу супруга, родителей, детей.

По мнению ФНС, выраженному в письме № БС-4-11/21211@ от 16.10.2019, право на получение этого вычета по НДФЛ возникает у налогоплательщика, если одновременно соблюдаются следующие условия, а именно:

· договор добровольного страхования жизни заключен со страховой организацией на срок не менее 5 лет; · застрахованным лицом (выгодоприобретателем) по договору является сам налогоплательщик либо члены его семьи и близкие родственники (супруг, родители и дети); · страховые взносы по договору уплачены налогоплательщиком за счет собственных средств, при представлении документов, подтверждающих его фактические расходы.

Вместе с тем по этому вопросу имеются разъяснения Минфина иного свойства.

Например, письмо от 13.11.2018 № 03-04-06/81503, в котором сделан вывод, что налогоплательщик (страхователь, застрахованное лицо) вправе получить социальный налоговый вычет по суммам уплаченных им страховых взносов по договору страхования жизни в свою пользу независимо от того, что в таком договоре выгодоприобретателем по риску смерти поименован брат страхователя.

При этом иные родственники страхователя, в том числе братья (сестры), не поименованы в перечне лиц, перечисленных в подпункте 4 пункта 1 статьи 219 НК, в качестве застрахованных лиц (выгодоприобретателей) для целей получения социального налогового вычета в сумме уплаченных страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни.

В связи с наличием противоречивых разъяснений в части корректного определения застрахованных лиц (выгодоприобретателей) в целях применения указанного социального налогового вычета ФНС просит Минфин довести официальную позицию по указанному вопросу с целью ее доведения до территориальных налоговых органов для использования в дальнейшей работе.