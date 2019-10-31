Что должно быть в требовании документов по конкретной сделке

Налоговики Амурской области рассказали о том, что должно быть в требованиях по ст.93.1 НК.

Для сбора информации, доказывающей или опровергающей получение необоснованной налоговой выгоды, законодательством предусмотрено такое мероприятие налогового контроля, как истребование документов в рамках ст.93 и ст.93.1 НК РФ.

Налоговые органы могут истребовать документы (информацию) у самого налогоплательщика, его контрагентов, в том числе второго, третьего и последующих звеньев, и по конкретной сделки. В последнем случае документы (информацию) могут быть запрошены у участников этой сделки или у иных лиц, располагающих документами (информацией) об этой сделке.

В требовании о предоставлении документов по конкретной сделке обязательно указываются сведения, позволяющие ее идентифицировать, например, информация о сторонах сделки, ее предмете и (или) условиях совершения. Реквизиты или иные индивидуализирующие признаки документов (информации) в требовании налогового органа могут не указываться.

Кроме того, периоды, за которые истребуются документы, ограничиваются сроками их хранения. Согласно пп.8 п.1 ст.23 НК, налогоплательщики обязаны в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов.