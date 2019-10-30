Как вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году. Данные по всем регионам

Правительство утвердило индексы повышения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020 года (распоряжение от 29.10.2019 г. №2556-р).
Указанные повышения являются максимально допустимыми для каждого региона. Наибольший рост ждет жителей Чечни, здесь коммуналку могут повысить на 6,5%. Также на 5,4% могут увеличить плату за услуги ЖКХ для жителей Кабардино-Балкарии, на 5,2% Дагестана, 5,1% Ингушетии.
Индекс для Москвы — 5, для Санкт-Петербурга — 3,8.
Полный список индексов по субъектам Федерации
1. Республика Адыгея — 4
2. Республика Башкортостан — 3,6
3. Республика Бурятия 5
4. Республика Алтай — 4,4
5. Республика Дагестан — 5,2
6. Республика Ингушетия — 5,1
7. Кабардино-Балкарская Республика — 5,4
8. Республика Калмыкия — 3,6
9. Карачаево-Черкесская Республика — 4,9
10. Республика Карелия — 4
11. Республика Коми — 4
12. Республика Марий Эл — 3,9
13. Республика Мордовия — 3,6
14. Республика Саха (Якутия) — 5
15. Республика Северная Осетия - Алания — 4,7
16. Республика Татарстан — 4
17. Республика Тыва — 4,1
18. Удмуртская Республика — 4
19. Республика Хакасия — 4,6
20. Чеченская Республика — 6,5
21. Чувашская Республика — 3,6
22. Алтайский край — 4,5
23. Забайкальский край — 4,7
24. Камчатский край — 4
25. Краснодарский край — 4,1
26. Красноярский край — 4,6
27. Пермский край — 3
28. Приморский край — 4,5
29. Ставропольский край — 3,6
30. Хабаровский край — 4
31. Амурская область — 4,7
32. Архангельская область — 4
33. Астраханская область — 3,6
34. Белгородская область — 4
35. Брянская область — 3,6
36. Владимирская область — 3,6
37. Волгоградская область — 4
38. Вологодская область — 3,6
39. Воронежская область — 4
40. Ивановская область — 3,6
41. Иркутская область — 4,8
42. Калининградская область — 4
43. Калужская область — 3,6
44. Кемеровская область - Кузбасс — 4,9
45. Кировская область — 4
46. Костромская область — 4
47. Курганская область — 3,6
48. Курская область — 3,6
49. Ленинградская область — 3,6
50. Липецкая область — 4
51. Магаданская область — 4
52. Московская область — 4,1
53. Мурманская область — 3
54. Нижегородская область — 4
55. Новгородская область — 4,1
56. Новосибирская область — 4,9
57. Омская область — 5
58. Оренбургская область — 3,6
59. Орловская область — 3,6
60. Пензенская область — 3,6
61. Псковская область — 4
62. Ростовская область — 3,6
63. Рязанская область — 3,6
64. Самарская область — 3,6
65. Саратовская область — 3,6
66. Сахалинская область — 3,9
67. Свердловская область — 3,6
68. Смоленская область — 4
69. Тамбовская область — 4
70. Тверская область — 3,6
71. Томская область — 4,7
72. Тульская область — 3,9
73. Тюменская область — 4
74. Ульяновская область — 3,6
75. Челябинская область — 3,6
76. Ярославская область — 3,6
77. Город Москва — 5
78. Город Санкт-Петербург — 3,8
79. Еврейская автономная область — 4,9
80. Ненецкий автономный округ — 2,4
81. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра — 3,6
82. Чукотский автономный округ — 4
83. Ямало-Ненецкий автономный округ — 4
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