Клерк.Ру

Как вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году. Данные по всем регионам

Правительство утвердило индексы повышения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020 года (распоряжение от 29.10.2019 г. №2556-р).

Указанные повышения являются максимально допустимыми для каждого региона. Наибольший рост ждет жителей Чечни, здесь коммуналку могут повысить на 6,5%. Также на 5,4% могут увеличить плату за услуги ЖКХ для жителей Кабардино-Балкарии, на 5,2% Дагестана, 5,1% Ингушетии.

Индекс для Москвы — 5, для Санкт-Петербурга — 3,8.

Полный список индексов по субъектам Федерации

1. Республика Адыгея —  4

2. Республика Башкортостан — 3,6

3. Республика Бурятия  5

4. Республика Алтай — 4,4

5. Республика Дагестан — 5,2

6. Республика Ингушетия — 5,1

7. Кабардино-Балкарская Республика — 5,4

8. Республика Калмыкия — 3,6

9. Карачаево-Черкесская Республика — 4,9

10. Республика Карелия — 4

11. Республика Коми — 4

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12. Республика Марий Эл — 3,9

13. Республика Мордовия — 3,6

14. Республика Саха (Якутия) — 5

15. Республика Северная Осетия - Алания — 4,7

16. Республика Татарстан  — 4

17. Республика Тыва — 4,1

18. Удмуртская Республика — 4

19. Республика Хакасия — 4,6

20. Чеченская Республика — 6,5

21. Чувашская Республика — 3,6

22. Алтайский край — 4,5

23. Забайкальский край — 4,7

24. Камчатский край — 4

25. Краснодарский край — 4,1

26. Красноярский край — 4,6

27. Пермский край — 3

28. Приморский край — 4,5

29. Ставропольский край — 3,6

30. Хабаровский край — 4

31. Амурская область — 4,7

32. Архангельская область — 4

33. Астраханская область — 3,6

34. Белгородская область — 4

35. Брянская область — 3,6

36. Владимирская область — 3,6

37. Волгоградская область — 4

38. Вологодская область — 3,6

39. Воронежская область — 4

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40. Ивановская область — 3,6

41. Иркутская область — 4,8

42. Калининградская область — 4

43. Калужская область — 3,6

44. Кемеровская область - Кузбасс — 4,9

45. Кировская область — 4

46. Костромская область — 4

47. Курганская область — 3,6

48. Курская область — 3,6

49. Ленинградская область — 3,6

50. Липецкая область — 4

51. Магаданская область — 4

52. Московская область — 4,1

53. Мурманская область — 3

54. Нижегородская область — 4

55. Новгородская область — 4,1

56. Новосибирская область — 4,9

57. Омская область — 5

58. Оренбургская область — 3,6

59. Орловская область — 3,6

60. Пензенская область — 3,6

61. Псковская область — 4

62. Ростовская область — 3,6

63. Рязанская область — 3,6

64. Самарская область — 3,6

65. Саратовская область — 3,6

66. Сахалинская область — 3,9

67. Свердловская область — 3,6

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68. Смоленская область — 4

69. Тамбовская область — 4

70. Тверская область — 3,6

71. Томская область — 4,7

72. Тульская область — 3,9

73. Тюменская область — 4

74. Ульяновская область — 3,6

75. Челябинская область — 3,6

76. Ярославская область — 3,6

77. Город Москва — 5

78. Город Санкт-Петербург — 3,8

79. Еврейская автономная область — 4,9

80. Ненецкий автономный округ — 2,4

81. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра — 3,6

82. Чукотский автономный округ — 4

83. Ямало-Ненецкий автономный округ — 4

 

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