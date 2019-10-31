Почему сейчас даже реквизитами фирмы светить опасно

Набирает обороты новая схема мошенничества. Подробности рассказал известный экономист Никита Кричевский.
«Позвонил клиент. К нему обращаются недовольные покупатели, которые деньги заплатили, а товар не получили. Клиент – добросовестный, стал разбираться. Оказалось, что некие злодеи на реквизиты его фирмы открыли счет в банке (немаленьком), через банковский сервис арендовали облачную онлайн кассу. Клиент — в ступоре от неожиданности. В полицию он уже пожаловался, но в ужасе от возможных налоговых претензий, ведь кто его знает, сколько было выдано счетов-фактур и чеков, на которых его реквизиты».
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