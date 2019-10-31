Следственный комитет выпустил важное сообщение для всех пенсионеров

Опять мошенники атаковали. Старая схема, но жулики ее активно применяют, а люди ведутся. Обманывают в основном пенсионеров.

Людям звонят от имени следственного комитета или других госструктур и сообщают о том, что их признали потерпевшими по уголовным делам, якобы возбужденным по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарств. Одновременно они предлагают перечислить деньги по платежным реквизитам для обеспечения дальнейшего возмещения причиненного морального вреда.

Звонки идут по всей стране.

Следственный комитет просит не верить звонкам, ничего не платить и не ждать компенсаций, а обращаться в полицию.