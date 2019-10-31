С 2020 года государство будет следить за профдеятельностью граждан

С 2020 года будет вестись мониторинг профессиональной и иной деятельности граждан. Об этом заявил замглавы Минтруда Всеволод Вуколов.

Данный проект предусмотрен федеральным проектом «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Работу по формированию мониторинга осуществляет Минтруд совместно с Рособрнадзором, ПФР и Рострудом. Результатом мониторинга будут аналитические отчеты.

Мониторинг позволит отслеживать траекторию выпускников образовательных учреждений среднего специального образования и образовательных организаций высшего образования.

«В Минтруде мы создали сервис, с января он заработает, — сказал Всеволод Вуколов. — Мы будем четко видеть, куда гражданин пошел после вуза, что с ним произошло. Грубо говоря, по каждому студенту будем смотреть, что с ним происходит через год, через два, через три после окончания учебного заведения».

Проведение мониторинга направлено на:

повышение уровня информированности граждан и организаций о текущей ситуации на рынке труда;

предоставление информации абитуриентам и организациям о востребованности конкретных видов квалификации, профессий на рынке труда;

предоставление государственным органам актуальных данных для принятия оперативных мер в целях формирования государственной политики по регулированию рынка труда и рынка образования;

предоставление образовательным организациям высшего образования необходимой информации для уточнения работы с выпускниками по их дальнейшему трудоустройству;

предоставление работодателям необходимой информации о выпускниках, их зарплатных ожиданиях;

повышение эффективности трудоустройства, увязки рынка труда и образования.