Огромные пени по налогам можно будет оспорить

Минэкономразвития поддержало предложение ОНФ разрешить предпринимателям оспаривать несоразмерные пени на недоимку по налогам.

Напомним, разработана концепция законопроекта об изменении статьи 75 НК, наделяющего предпринимателей законодательным правом опротестовывать несоразмерные размеры пени, начисленные на недоимки по налогам. Документ был направлен в МЭР и другие профильные ведомства для правового анализа на предмет целесообразности его рассмотрения Госдумой.

В статье 333 ГК предусмотрено снижение размера неустойки в судебном порядке. Налоговое законодательство не содержит соответствующих положений. В результате налоговые органы начисляют предпринимателям пени, в десятки раз превышающие размер недоимки по налогам. Если долг небольшой, особых проблем не возникает. Но при миллионных долгах кратное увеличение задолженности во многих случаях приводит к банкротству предприятий.

При этом в настоящий момент часть 3 статьи 75 НК ограничивает максимальный размер пени по налогам, который не должен быть больше самой недоимки. Однако ограничение действует лишь на пени, начисленные с ноября 2018.

На следующей неделе планируется внести инициативу с поправками в ст. 75 НК на рассмотрение фракции «Единая Россия» в Госдуме.