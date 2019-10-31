Нулевой РСВ теперь будет проще

В целях снижения административной нагрузки, связанной с представлением в налоговый орган отчетности по страховым взносам, для плательщиков страховых взносов, которые не осуществляют деятельность или не производят выплаты своим работникам, с 2020 года упрощается порядок заполнения новой формы РСВ.

Об этом сообщает Минфин в письме от 09.10.2019 № 03-15-05/77364.

Нова форма РСВ, которую надо сдавать с 2020 года, предусматривает заполнение только титульного листа, раздела 1 с указанием «Тип плательщика» без приложений и раздела 3 с нулями и прочерками.

Напомним, новая форма РСВ утверждена Приказом ФНС от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@.