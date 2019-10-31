Как ЦБ за один день выкинул 10 лямов в трубу

23 сентября в Центробанке прошел День открытых дверей. Пригласили людей, показали здание, монеты, купюры, провели экскурсию.

Своими соображениями на этот счет поделилась Александра Баязитова, автор блога «Адские бабки».

«Три года подряд ради интереса я пыталась честно записаться на это мероприятие (двери в ЦБ открываются только по предварительной записи), но в течение минуты после открытия регистрации все слоты для экскурсий по ЦБ были всегда заняты. Стало очевидно, что никакой реальной записи нет – на эти “дни” приходят родственники цэбэшников, которые записываются сильно заранее или по приглашениям».

Но тут выяснилось, что это мероприятие, конечно же, для кражи денег. На День открытых дверей ЦБ потратил 10 млн рублей. Мы сделали скрин из годового плана закупок ЦБ на 2019 год.

Деньги ушли на создание «концепции», оформление зоны приема гостей, хостессов, промоутеров, аниматоров, мебель, буклеты и видеоролик. «А вот фото с сайта ЦБ о том, как, собственно прошел праздник. Как? Вы не видите промоутеров, видеоэкранов, оформления? А они там как бы есть. Это стоило 10 млн рублей, — пишет Александра».

Мы прошерстили страницу ЦБ в соцсетях и нашли еще фотографии. Были еще шарики, были буклеты, стенды, даже аттракционы и вообще куча атрибутики, с которой можно сделать классное фото.

Смотрите, какая крутая фотография с плакатом пятитысячной фигуры по цене номинала.

И вот пухлый мешок с ватой.

Произвольное название выставки «денег нет, но вы смотрите».

И хотя улыбки детей стоят дорого, мы тоже согласны, что освоить 10 млн можно было и другим образом.