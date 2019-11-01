Когда и как учитывать доходы и расходы от передачи прав на ПО

Банк заключил с правообладателем лицензионный договор о предоставлении неисключительных прав на программное обеспечение на срок 12 месяцев, оплата осуществляется единовременно. Затем Банк по сублицензионному договору передал неисключительные права на это ПО своему клиенту на срок 12 месяцев с единовременной оплатой. Правомерно ли расходы на приобретение неисключительных прав на ПО учитывать единовременно в том периоде, когда осуществлен лицензионный платеж?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-03-06/2/79044 от 15.10.2019.

Датой осуществления расходов в виде лицензионных платежей за пользование объектами интеллектуальной собственности признается дата расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или дата предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, либо последнее число отчетного периода.

При этом пунктом 1 статьи 272 НК установлено, что расходы признаются таковыми в том периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Таким образом, если расход, осуществленный в виде разового платежа в связи с приобретением неисключительных прав использования программ ЭВМ по лицензионному договору, относится к нескольким отчетным периодам, то такой расход распределяется равномерно в течение срока действия лицензионного договора и в соответствующей доле учитывается для целей налогообложения прибыли организаций на последний день отчетного периода.

При этом на последний день отчетного периода также учитывается доход в виде разового платежа от предоставления указанных прав по сублицензионному договору в соответствующей доле, определенной исходя из принципа равномерности признания доходов и расходов.