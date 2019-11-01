На сайте ФНС появится список залогового имущества должников

С 1 апреля 2020 на официальном сайте ФНС будет публиковаться информация о принятых налоговыми органами решениях о залоге и аресте имущества, запрете на отчуждение имущества налогоплательщика с указанием этого самого имущества. Это следует из норм ст. 72 НК в редакции Федерального закона № 325-ФЗ от 29.09.2019.

Состав размещаемых сведений и порядок их размещения утверждаются ФНС. Накануне на федеральном портале был опубликован проект соответствующего правового акта.

Согласно документу, размещать будут следующие сведения:

· ИНН; · наименование организации (ФИО ИП, физлица); · дата решения о принятии обеспечительных мер; · дата решения об отмене обеспечительных мер; · дата решения о прекращении обеспечительных мер; · сведения об имуществе и его индивидуальные признаки, в отношении которого приняты обеспечительные меры (описание, в том числе цифровое, буквенное обозначения или их комбинация); · сведения о виде обеспечительных мер с указанием статьи НК, в соответствии с которой принят соответствующий вид обеспечительной меры.

Сведения размещаются в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения налогового органа, но не ранее вступления в силу решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, исполнение которого обеспечено запретом на отчуждение (передачу в залог) имущества налогоплательщика без согласия налогового органа.