На сайте ФНС появится список залогового имущества должников

С 1 апреля 2020 на официальном сайте ФНС будет публиковаться информация о принятых налоговыми органами решениях о залоге и аресте имущества, запрете на отчуждение имущества налогоплательщика с указанием этого самого имущества. Это следует из норм ст. 72 НК в редакции Федерального закона № 325-ФЗ от 29.09.2019.
Состав размещаемых сведений и порядок их размещения утверждаются ФНС. Накануне на федеральном портале был опубликован проект соответствующего правового акта.
Согласно документу, размещать будут следующие сведения:
· ИНН;
· наименование организации (ФИО ИП, физлица);
· дата решения о принятии обеспечительных мер;
· дата решения об отмене обеспечительных мер;
· дата решения о прекращении обеспечительных мер;
· сведения об имуществе и его индивидуальные признаки, в отношении которого приняты обеспечительные меры (описание, в том числе цифровое, буквенное обозначения или их комбинация);
· сведения о виде обеспечительных мер с указанием статьи НК, в соответствии с которой принят соответствующий вид обеспечительной меры.
Сведения размещаются в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения налогового органа, но не ранее вступления в силу решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, исполнение которого обеспечено запретом на отчуждение (передачу в залог) имущества налогоплательщика без согласия налогового органа.
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