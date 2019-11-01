Закон об устойчивом Рунете вступил в силу

Сегодня вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Речь идет о Федеральном законе № 90-ФЗ от 01.05.2019.

Как заверяют официальные лица и эксперты, нововведение никак не отразится на российских пользователях, и Рунет останется частью мирового интернет-пространства, передает ИА ТАСС.

Согласно положениям закона, при возникновении угроз безопасной работе Рунета Роскомнадзор на территории России сможет брать на себя централизованное управление сетью связи общего пользования.

Закон предполагает установку на сетях связи новых технических средств, которые смогут блокировать неугодную информацию запретом пропуска проходящего через них трафика.

В России будет создан Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, пульт которого будет располагаться в главном радиочастотном центре в Москве. Вспомогательные центры будут созданы и в федеральных округах.

Это необходимо для эффективного решения общеотраслевых проблем во время чрезвычайных ситуаций — будь то недружественное воздействие извне или технологическая авария, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Законом также предусматривается создание национальной системы доменных имен.

Кроме того, вводятся правила маршрутизации трафика, в соответствии с которыми весь обмен трафиком должен будет вестись через определенные точки обмена, включенные в специальный реестр. Вести его будет также Роскомнадзор.