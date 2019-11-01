Рубль стал лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году, пишет «Российская газета». Об этом сообщает немецкое издание Focus
Издание отмечает, что на рубль оказали большое влияние внешнеполитические и внешнеэкономические вызовы, такие как санкции со стороны Запада и снижение нефтяных котировок. Однако российская валюта успешно со всем этим справилась и перестала реагировать на политические изменения и колебания на мировом товарном рынке.
Авторы статьи статьи считают, что финансовая ситуация в РФ заметно улучшается. Рубль значительно укрепился в отношении к доллару и евро, поэтому в этом году его можно признать одной из сильнейших валют среди стран с развивающейся экономикой. Как объясняет издание, спрос на российскую национальную валюту вызван снижением доходности в развитых странах, спровоцированным монетарной политикой их центробанков, в то время как доходность рублевых активов для международных инвесторов остается весьма привлекательной.
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