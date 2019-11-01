Людям раздают до 10 тыс. просто так

Над людьми ставят эксперимент. Им раздают деньги даром.

Сумма небольшая – от 1 до 10 тысяч рублей наличными. Деньги получают 320 жителей Калининградской области каждый месяц, пишет «Комсомольская правда».

Деньги выдают просто так в рамках эксперимента ББД (безусловный базовый доход).

«Это социальная помощь людям. Пол, возраст, социальное и материальное положение не важны – объясняет руководитель проекта Денис Баталин. – Мы хотим понять, насколько жизнеспособна теория безусловного дохода в России, и готово ли к идее общество».

По словам Баталина, раздача денег за просто так может спасти людей от массовой безработицы из-за автоматизации труда и умирания многих профессий.

«Промежуточный итог эксперимента –- люди начинают понимать, что безусловный базовый доход – не халява, а неотъемлемое право человека, –- рассказывает Денис. В основном люди готовы к идее равного распределения общественного богатства. Большинство участников считают, что такая система должна повсеместно вводиться на государственном уровне».

Ждем, когда уже всем будут выдавать минимальный заработок без необходимости обязательных работ? Или утопия?