За какую коммуналку не платить

Россиянам следует предоставить право не оплачивать некачественные коммунальные услуги.
Такое предложение депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, узнали РИА Новости.
По словам парламентария, он регулярно получает обращения от граждан с жалобами на высокие тарифы ЖКХ и одновременное несоответствие их качества санитарно-эпидемиологическим нормам. На этот случай даже есть постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы, однако, считает Власов, алгоритм сложен и малопонятен.
В письме говорится, что необходимо закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода и за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании.
Эксперты уже назвали идею вредной. Эта инициатива никак не стимулирует повышение качества оказываемых услуг в стране. Более того, она может привести к ухудшению статистики по долгам в сфере ЖКХ, так как сложится впечатление, что за коммунальные услуги можно вообще не платить.
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