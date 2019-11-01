Очередное бредовое новшество для малого бизнеса

Общественная организация «Деловая Россия» предложила амнистию для выходящего из тени бизнеса. Письмо с такой идеей отправлено вице-премьеру Антону Силуанову.

В нем предложено законодательно закрепить гарантии для компаний, которые решили перестать уклоняться от налогов и начать работать «по-белому». Для них следует предусмотреть механизм реабилитации от налоговой и уголовной ответственности за периоды до «обеления».

Как сообщил РБК представитель «Деловой России», инициатива, направленная также в Минэкономразвития, поддержана другими деловыми объединениями — «Опорой России» и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

В письме указывается, что одной из главных причин малой востребованности различных видов финансовой помощи государства является «глубокое недоверие предпринимателей к органам контроля и надзора, страх подвергнуться масштабным проверкам в случае полной легализации своей деятельности».

В связи с этим предлагается:

предусмотреть для компаний, отказавшихся от использования схем уклонения от налогов и сотрудничающих с налоговыми органами в целях повышения своей прозрачности, механизм реабилитации от налоговой и уголовной ответственности за предыдущие периоды деятельности;

ввести запрет на проведение проверок по соблюдению организациями требований, отсекаемых «регуляторной гильотиной»; аннулировать ранее принятые решения о штрафах за несоблюдение этих требований, прекратить соответствующие административные дела.

Представители бизнес-объединения указывают, что во многих конкурентных отраслях использование схем «сомнительной налоговой оптимизации», а также нарушение трудового и миграционного законодательства, «являются результатом отсутствия требований к добросовестности исполнителей и подрядчиков в условиях жесткой конкуренции между ними». «Единственный критерий — наименьшая предложенная цена — неминуемо загоняет участников торгов в серую зону, где конкурентные преимущества имеют недобросовестные компании», — подчеркивается в письме.

Решить проблему может введение предварительного отбора участников торгов с аккредитацией через отраслевые саморегулируемые организации, считает «Деловая Россия». Опробовать новации организация предлагает на двух-трех отраслях.